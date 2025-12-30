SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bossard von vor 3 Jahren angefallen

Anleger, die vor Jahren in Bossard-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die Bossard-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 199,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Bossard-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,005 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.12.2025 gerechnet (156,60 CHF), wäre das Investment nun 783,78 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 21,62 Prozent.

Der Börsenwert von Bossard belief sich jüngst auf 1,20 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

