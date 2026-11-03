SPI-Wert Bucher Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bucher Industries von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Bucher Industries-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Bucher Industries-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 218,40 CHF wert. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Bucher Industries-Aktie investiert hat, hat nun 0,458 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 327,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 149,73 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 49,73 Prozent gesteigert.

Bucher Industries war somit zuletzt am Markt 3,08 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at