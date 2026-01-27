SPI-Wert Bucher Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bucher Industries von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Bucher Industries-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Bucher Industries-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Bucher Industries-Papier an diesem Tag 208,30 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 48,008 Bucher Industries-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Bucher Industries-Aktie auf 356,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 114,74 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +71,15 Prozent.

Der Bucher Industries-Wert an der Börse wurde auf 3,65 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at