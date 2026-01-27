Bucher Industries Aktie
WKN: A0EAHZ / ISIN: CH0002432174
|Hochrechnung
|
27.01.2026 10:03:57
SPI-Wert Bucher Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bucher Industries von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Bucher Industries-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Bucher Industries-Papier an diesem Tag 208,30 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 48,008 Bucher Industries-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Bucher Industries-Aktie auf 356,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 114,74 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +71,15 Prozent.
Der Bucher Industries-Wert an der Börse wurde auf 3,65 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!