Bucher Industries Aktie
WKN: A0EAHZ / ISIN: CH0002432174
|Investmentbeispiel
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11.08.2026 10:04:10
SPI-Wert Bucher Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bucher Industries-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Bucher Industries-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Bucher Industries-Anteile an diesem Tag 252,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Bucher Industries-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,397 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 10.08.2026 123,81 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 312,00 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 23,81 Prozent gesteigert.
Am Markt war Bucher Industries jüngst 2,99 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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