SPI-Wert Bucher Industries-Aktie: So viel hätte eine Bucher Industries-Kapitalanlage von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Bucher Industries-Einstiegs gewesen.

Am 03.02.2025 wurde das Bucher Industries-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 358,00 CHF wert. Bei einem Bucher Industries-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,279 Bucher Industries-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Bucher Industries-Anteile wären am 02.02.2026 100,00 CHF wert, da der Schlussstand 358,00 CHF betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um Prozent erhöht.

Am Markt war Bucher Industries jüngst 3,66 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

