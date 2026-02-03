Bucher Industries Aktie
03.02.2026 10:04:03
SPI-Wert Bucher Industries-Aktie: So viel hätte eine Bucher Industries-Kapitalanlage von vor einem Jahr eingebracht
Am 03.02.2025 wurde das Bucher Industries-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 358,00 CHF wert. Bei einem Bucher Industries-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,279 Bucher Industries-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Bucher Industries-Anteile wären am 02.02.2026 100,00 CHF wert, da der Schlussstand 358,00 CHF betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um Prozent erhöht.
Am Markt war Bucher Industries jüngst 3,66 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Bucher Industries AG
|394,00
|1,29%