Bucher Industries Aktie
WKN: A0EAHZ / ISIN: CH0002432174
|Lukratives Bucher Industries-Investment?
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13.10.2026 10:03:47
SPI-Wert Bucher Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bucher Industries von vor einem Jahr gekostet
Am 13.10.2025 wurden Bucher Industries-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Bucher Industries-Aktie betrug an diesem Tag 380,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,263 Bucher Industries-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 12.10.2026 85,53 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 325,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 14,47 Prozent abgenommen.
Zuletzt ergab sich für Bucher Industries eine Börsenbewertung in Höhe von 3,11 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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