Bucher Industries Aktie

Bucher Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0EAHZ / ISIN: CH0002432174

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Bucher Industries-Investmentbeispiel 05.05.2026 10:03:51

SPI-Wert Bucher Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bucher Industries-Investment von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Bucher Industries-Aktien verlieren können.

Am 05.05.2023 wurde das Bucher Industries-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Bucher Industries-Anteile an diesem Tag bei 401,40 CHF. Bei einem Bucher Industries-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,491 Bucher Industries-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 777,28 CHF, da sich der Wert einer Bucher Industries-Aktie am 04.05.2026 auf 312,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 22,27 Prozent eingebüßt.

Alle Bucher Industries-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,07 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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