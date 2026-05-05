Bucher Industries Aktie
WKN: A0EAHZ / ISIN: CH0002432174
|Bucher Industries-Investmentbeispiel
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05.05.2026 10:03:51
SPI-Wert Bucher Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bucher Industries-Investment von vor 3 Jahren verloren
Am 05.05.2023 wurde das Bucher Industries-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Bucher Industries-Anteile an diesem Tag bei 401,40 CHF. Bei einem Bucher Industries-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,491 Bucher Industries-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 777,28 CHF, da sich der Wert einer Bucher Industries-Aktie am 04.05.2026 auf 312,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 22,27 Prozent eingebüßt.
Alle Bucher Industries-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,07 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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