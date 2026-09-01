SPI-Wert Bucher Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bucher Industries-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Bucher Industries-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurde die Bucher Industries-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 481,00 CHF wert. Bei einem Bucher Industries-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,208 Bucher Industries-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Bucher Industries-Papiers auf 316,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 65,70 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 34,30 Prozent.

Bucher Industries wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,01 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at