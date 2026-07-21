SPI-Wert Bucher Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bucher Industries-Investment von vor einem Jahr verloren

Das Bucher Industries-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 406,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Bucher Industries-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,246 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Bucher Industries-Papiers auf 322,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 79,21 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 20,79 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Bucher Industries bezifferte sich zuletzt auf 3,09 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at