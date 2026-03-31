Bucher Industries Aktie

Bucher Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0EAHZ / ISIN: CH0002432174

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Lohnendes Bucher Industries-Investment? 31.03.2026 10:03:49

SPI-Wert Bucher Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bucher Industries von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Bucher Industries-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Bucher Industries-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Bucher Industries-Papiers betrug an diesem Tag 369,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Bucher Industries-Aktie investiert hätte, hätte er nun 27,100 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 322,49 CHF, da sich der Wert eines Bucher Industries-Papiers am 30.03.2026 auf 344,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 6,78 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Bucher Industries belief sich zuletzt auf 3,41 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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