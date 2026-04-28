Bucher Industries Aktie

Bucher Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0EAHZ / ISIN: CH0002432174

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Bucher Industries-Investment im Blick 28.04.2026 10:03:39

SPI-Wert Bucher Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bucher Industries-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Bucher Industries-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Bucher Industries-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Bucher Industries-Papier an diesem Tag 348,00 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,287 Bucher Industries-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Bucher Industries-Aktie auf 329,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 94,68 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5,32 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Bucher Industries eine Börsenbewertung in Höhe von 3,24 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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