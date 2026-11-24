Bucher Industries Aktie
WKN: A0EAHZ / ISIN: CH0002432174
|Lohnende Bucher Industries-Investition?
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24.11.2026 10:03:35
SPI-Wert Bucher Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bucher Industries von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurde das Bucher Industries-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 446,60 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Bucher Industries-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,224 Bucher Industries-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 23.11.2026 auf 316,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 70,76 CHF wert. Die Abnahme von 100 CHF zu 70,76 CHF entspricht einer negativen Performance von 29,24 Prozent.
Jüngst verzeichnete Bucher Industries eine Marktkapitalisierung von 3,01 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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