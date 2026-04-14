SPI-Wert Bucher Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bucher Industries von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Bucher Industries eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Bucher Industries-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Bucher Industries-Aktie bei 492,80 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Bucher Industries-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,029 Bucher Industries-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Bucher Industries-Papiers auf 361,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 733,56 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 26,64 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Bucher Industries belief sich zuletzt auf 3,59 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at