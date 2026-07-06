Burckhardt Compression Aktie

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WKN DE: A0J3NX / ISIN: CH0025536027

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Dividendenaktie 06.07.2026 10:02:28

SPI-Wert Burckhardt Compression-Aktie: Dieser Dividendenauszahlung blicken Burckhardt Compression-Aktionäre entgegen

SPI-Wert Burckhardt Compression-Aktie: Dieser Dividendenauszahlung blicken Burckhardt Compression-Aktionäre entgegen

Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Burckhardt Compression-Dividendenzahlung aus.

Im Rahmen der Hauptversammlung von SPI-Titel Burckhardt Compression am 03.07.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2026 in Höhe von 18,00 CHF je Aktie vereinbart. Damit ergab sich für die Dividende im Vorjahresvergleich keine Veränderung, wie die Dividendenhistorie zeigt. Somit vergütet Burckhardt Compression die Aktionäre insgesamt mit 60,82 Mio. CHF. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 15,87 Prozent.

Burckhardt Compression-Dividendenrendite

Letztlich notierte die Burckhardt Compression-Aktie am Tag der Hauptversammlung via SIX SX bei 481,50 CHF. Heute wird der Burckhardt Compression-Anteilsschein Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Burckhardt Compression-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Zahlung der Dividende an die Burckhardt Compression-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Der Burckhardt Compression-Anteilsschein verzeichnet für 2026 eine Dividendenrendite von 3,81 Prozent. Damit stieg die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr an, als sie noch 3,04 Prozent betrug

Vergleich von tatsächlicher Rendite und Aktienkurs

Innerhalb von 1 Jahr ist der Aktienkurs von Burckhardt Compression via SIX SX um 26,38 Prozent gesunken. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite mit -25,79 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Burckhardt Compression-Kurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Aktie Burckhardt Compression

Für 2027 prognostizieren Analysten von FactSet eine Verringerung der Dividende auf 17,57 CHF. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 3,68 Prozent sinken.

Schlüsseldaten von Dividenden-Aktie Burckhardt Compression

Burckhardt Compression ist ein SPI-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 1,623 Mrd. CHF. Das Burckhardt Compression-KGV beläuft sich aktuell auf 14,48. Im Jahr 2026 belief sich der Umsatz von Burckhardt Compression auf 1,057 Mrd.CHF, der Gewinn je Aktie machte 32,60 CHF aus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com

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