SPI-Wert Burckhardt Compression-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Burckhardt Compression-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Burckhardt Compression-Aktie Investoren gebracht.

Am 12.08.2021 wurde das Burckhardt Compression-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 349,00 CHF. Bei einem Burckhardt Compression-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,287 Burckhardt Compression-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 523,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 149,86 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 49,86 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Burckhardt Compression einen Börsenwert von 1,73 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at