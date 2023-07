SPI-Wert Burckhardt Compression-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Burckhardt Compression-Investment eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Burckhardt Compression-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Burckhardt Compression-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 374,25 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Burckhardt Compression-Aktie investierten, hätten nun 0,267 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 25.07.2023 auf 510,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 136,27 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +36,27 Prozent.

Burckhardt Compression wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,67 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at