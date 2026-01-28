SPI-Wert Burckhardt Compression-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burckhardt Compression von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Burckhardt Compression-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Burckhardt Compression-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Burckhardt Compression-Anteile bei 310,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 32,258 Burckhardt Compression-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 538,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 354,84 CHF wert. Mit einer Performance von +73,55 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Burckhardt Compression belief sich zuletzt auf 1,83 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at