Burckhardt Compression Aktie

Burckhardt Compression für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J3NX / ISIN: CH0025536027

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Lohnender Burckhardt Compression-Einstieg? 24.06.2026 10:03:49

SPI-Wert Burckhardt Compression-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Burckhardt Compression von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Burckhardt Compression gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Burckhardt Compression-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 302,50 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Burckhardt Compression-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 33,058 Burckhardt Compression-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 23.06.2026 16 280,99 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 492,50 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 62,81 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Burckhardt Compression bezifferte sich zuletzt auf 1,66 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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