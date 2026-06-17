SPI-Wert Burckhardt Compression-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Burckhardt Compression von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Burckhardt Compression gewesen.

Burckhardt Compression-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Burckhardt Compression-Aktie an diesem Tag 366,50 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,729 Burckhardt Compression-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.06.2026 gerechnet (485,00 CHF), wäre die Investition nun 1 323,33 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 32,33 Prozent angezogen.

Burckhardt Compression wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,59 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at