SPI-Wert Burckhardt Compression-Aktie: So viel hätte eine Investition in Burckhardt Compression von vor einem Jahr gekostet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Burckhardt Compression-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Burckhardt Compression-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Burckhardt Compression-Anteile betrug an diesem Tag 619,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,162 Burckhardt Compression-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Burckhardt Compression-Papiers auf 487,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 78,76 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 21,24 Prozent verringert.

Burckhardt Compression wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,66 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at