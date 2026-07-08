SPI-Wert Burckhardt Compression-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Burckhardt Compression-Investment von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Burckhardt Compression-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Burckhardt Compression-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Burckhardt Compression-Aktie bei 500,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 2,000 Burckhardt Compression-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 896,00 CHF, da sich der Wert einer Burckhardt Compression-Aktie am 07.07.2026 auf 448,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 10,40 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Burckhardt Compression belief sich zuletzt auf 1,60 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at