SPI-Wert Burckhardt Compression-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Burckhardt Compression-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Burckhardt Compression-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Burckhardt Compression-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Burckhardt Compression-Anteile bei 307,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 32,573 Burckhardt Compression-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 17 817,59 CHF, da sich der Wert einer Burckhardt Compression-Aktie am 30.12.2025 auf 547,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 78,18 Prozent vermehrt.

Burckhardt Compression markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,86 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at