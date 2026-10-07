Burckhardt Compression Aktie
WKN DE: A0J3NX / ISIN: CH0025536027
|Burckhardt Compression-Anlage im Blick
|
07.10.2026 10:03:42
SPI-Wert Burckhardt Compression-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Burckhardt Compression-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Burckhardt Compression-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Burckhardt Compression-Papier bei 375,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 26,667 Burckhardt Compression-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 813,33 CHF, da sich der Wert eines Burckhardt Compression-Anteils am 06.10.2026 auf 480,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 28,13 Prozent vermehrt.
Burckhardt Compression erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,62 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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