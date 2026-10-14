Burckhardt Compression Aktie
WKN DE: A0J3NX / ISIN: CH0025536027
|Burckhardt Compression-Anlage unter der Lupe
|
14.10.2026 10:05:04
SPI-Wert Burckhardt Compression-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Burckhardt Compression von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde die Burckhardt Compression-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 293,75 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Burckhardt Compression-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,340 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 13.10.2026 166,98 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 490,50 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 166,98 CHF entspricht einer Performance von +66,98 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Burckhardt Compression eine Börsenbewertung in Höhe von 1,63 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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