SPI-Wert Burckhardt Compression-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Burckhardt Compression von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Burckhardt Compression-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 11.11.2016 wurde die Burckhardt Compression-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Burckhardt Compression-Aktie bei 240,00 CHF. Bei einem Burckhardt Compression-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,167 Burckhardt Compression-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 520,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 166,67 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 116,67 Prozent angezogen.

Burckhardt Compression wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,76 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at