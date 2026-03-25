SPI-Wert Burckhardt Compression-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Burckhardt Compression von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Burckhardt Compression-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Burckhardt Compression-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 314,50 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 3,180 Burckhardt Compression-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 583,47 CHF, da sich der Wert eines Burckhardt Compression-Anteils am 24.03.2026 auf 498,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 58,35 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Burckhardt Compression eine Marktkapitalisierung von 1,68 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at