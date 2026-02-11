SPI-Wert Burckhardt Compression-Aktie: So viel Verlust hätte ein Burckhardt Compression-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Burckhardt Compression eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 11.02.2025 wurde die Burckhardt Compression-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Burckhardt Compression-Papier bei 671,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Burckhardt Compression-Aktie investiert, befänden sich nun 1,490 Burckhardt Compression-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 10.02.2026 auf 555,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 827,12 CHF wert. Damit wäre die Investition 17,29 Prozent weniger wert.

Burckhardt Compression wurde am Markt mit 1,87 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

