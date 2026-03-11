SPI-Wert Burckhardt Compression-Aktie: So viel Verlust hätte ein Burckhardt Compression-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Burckhardt Compression-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde das Burckhardt Compression-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Burckhardt Compression-Aktie betrug an diesem Tag 603,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 16,584 Burckhardt Compression-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.03.2026 gerechnet (524,00 CHF), wäre das Investment nun 8 689,88 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 13,10 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Burckhardt Compression bezifferte sich zuletzt auf 1,77 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

