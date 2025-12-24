Burckhardt Compression Aktie
SPI-Wert Burckhardt Compression-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Burckhardt Compression von vor 3 Jahren bedeutet
Das Burckhardt Compression-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Burckhardt Compression-Anteile letztlich bei 552,00 CHF. Bei einem Burckhardt Compression-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,812 Burckhardt Compression-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 543,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 983,70 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1,63 Prozent verringert.
Burckhardt Compression wurde am Markt mit 1,83 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
