Burckhardt Compression Aktie

Burckhardt Compression für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J3NX / ISIN: CH0025536027

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Profitabler Burckhardt Compression-Einstieg? 15.04.2026 10:04:18

SPI-Wert Burckhardt Compression-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Burckhardt Compression von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren Burckhardt Compression-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Das Burckhardt Compression-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Burckhardt Compression-Papier 551,00 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,815 Burckhardt Compression-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Burckhardt Compression-Papiere wären am 14.04.2026 963,70 CHF wert, da der Schlussstand 531,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,63 Prozent verringert.

Burckhardt Compression erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,74 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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