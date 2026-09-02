Burckhardt Compression Aktie
WKN DE: A0J3NX / ISIN: CH0025536027
|Profitabler Burckhardt Compression-Einstieg?
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02.09.2026 10:03:27
SPI-Wert Burckhardt Compression-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Burckhardt Compression von vor 3 Jahren bedeutet
Am 02.09.2023 wurde das Burckhardt Compression-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 528,00 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,189 Burckhardt Compression-Aktien. Die gehaltenen Burckhardt Compression-Anteile wären am 01.09.2026 95,45 CHF wert, da der Schlussstand 504,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4,55 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Burckhardt Compression belief sich jüngst auf 1,73 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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