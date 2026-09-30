SPI-Wert Burckhardt Compression-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Burckhardt Compression von vor 3 Jahren bedeutet

Am 30.09.2023 wurden Burckhardt Compression-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Burckhardt Compression-Anteile letztlich bei 499,50 CHF. Bei einem Burckhardt Compression-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,002 Burckhardt Compression-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 29.09.2026 auf 480,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 960,96 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 3,90 Prozent.

Der Börsenwert von Burckhardt Compression belief sich zuletzt auf 1,60 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at