SPI-Wert Burckhardt Compression-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Burckhardt Compression von vor einem Jahr angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Burckhardt Compression-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Burckhardt Compression-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 575,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,739 Burckhardt Compression-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 517,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 899,13 CHF wert. Damit wäre die Investition 10,09 Prozent weniger wert.

Insgesamt war Burckhardt Compression zuletzt 1,75 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at