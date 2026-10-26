SPI-Wert Burkhalter-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Burkhalter vor 10 Jahren inzwischen bezahlt gemacht?

Bei einem frühen Burkhalter-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Burkhalter-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Burkhalter-Papier bei 127,30 CHF. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Burkhalter-Aktie investiert hat, hat nun 78,555 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 23.10.2026 10 070,70 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 128,20 CHF belief. Mit einer Performance von +0,71 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Burkhalter belief sich jüngst auf 1,37 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at