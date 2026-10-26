Burkhalter Aktie
WKN DE: A1WZP3 / ISIN: CH0212255803
|Langfristige Investition
|
26.10.2026 10:04:08
SPI-Wert Burkhalter-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Burkhalter vor 10 Jahren inzwischen bezahlt gemacht?
Heute vor 10 Jahren wurde das Burkhalter-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Burkhalter-Papier bei 127,30 CHF. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Burkhalter-Aktie investiert hat, hat nun 78,555 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 23.10.2026 10 070,70 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 128,20 CHF belief. Mit einer Performance von +0,71 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Burkhalter belief sich jüngst auf 1,37 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Burkhalter Holding AG
Analysen zu Burkhalter Holding AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Burkhalter Holding AG
|140,00
|1,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legt derweil etwas zu. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.