Burkhalter Aktie
WKN DE: A1WZP3 / ISIN: CH0212255803
|Profitabler Burkhalter-Einstieg?
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03.08.2026 10:03:45
SPI-Wert Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Burkhalter-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Burkhalter-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 132,50 CHF. Bei einem Burkhalter-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 75,472 Burkhalter-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 31.07.2026 auf 136,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 324,53 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 3,25 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Burkhalter betrug jüngst 1,46 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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