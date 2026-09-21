Burkhalter Aktie

Burkhalter für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1WZP3 / ISIN: CH0212255803

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Burkhalter-Anlage im Blick 21.09.2026 10:03:43

SPI-Wert Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burkhalter von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Burkhalter-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Burkhalter-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Burkhalter-Aktie bei 66,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Burkhalter-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,504 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 181,95 CHF, da sich der Wert eines Burkhalter-Papiers am 18.09.2026 auf 121,00 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 181,95 CHF, was einer positiven Performance von 81,95 Prozent entspricht.

Alle Burkhalter-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,29 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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