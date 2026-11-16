SPI-Wert Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burkhalter von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Burkhalter gewesen.

Am 16.11.2021 wurden Burkhalter-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Burkhalter-Papiers betrug an diesem Tag 65,90 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Burkhalter-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 151,745 Burkhalter-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 20 455,24 CHF, da sich der Wert eines Burkhalter-Papiers am 13.11.2026 auf 134,80 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 104,55 Prozent.

Der Marktwert von Burkhalter betrug jüngst 1,44 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at