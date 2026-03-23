Burkhalter Aktie
WKN DE: A1WZP3 / ISIN: CH0212255803
|Rentabler Burkhalter-Einstieg?
|
23.03.2026 10:04:34
SPI-Wert Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Burkhalter-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Burkhalter-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 104,20 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Burkhalter-Papier investiert hätte, befänden sich nun 9,597 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.03.2026 gerechnet (159,20 CHF), wäre das Investment nun 1 527,83 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 52,78 Prozent.
Burkhalter markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,69 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Burkhalter Holding AG
Analysen zu Burkhalter Holding AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Burkhalter Holding AG
|173,00
|-1,70%