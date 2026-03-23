SPI-Wert Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Burkhalter-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Burkhalter-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Burkhalter-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 104,20 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Burkhalter-Papier investiert hätte, befänden sich nun 9,597 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.03.2026 gerechnet (159,20 CHF), wäre das Investment nun 1 527,83 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 52,78 Prozent.

Burkhalter markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,69 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at