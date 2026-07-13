SPI-Wert Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Burkhalter-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde das Burkhalter-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Burkhalter-Papier bei 131,80 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 75,873 Burkhalter-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 138,09 CHF, da sich der Wert eines Burkhalter-Papiers am 10.07.2026 auf 146,80 CHF belief. Aus 10 000 CHF wurden somit 11 138,09 CHF, was einer positiven Performance von 11,38 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Burkhalter eine Börsenbewertung in Höhe von 1,57 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at