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Burkhalter Aktie

Burkhalter für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1WZP3 / ISIN: CH0212255803

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Hochrechnung 30.03.2026 10:03:40

SPI-Wert Burkhalter-Aktie: So viel hätte eine Investition in Burkhalter von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Burkhalter-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Burkhalter-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 87,40 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 114,416 Burkhalter-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 27.03.2026 18 192,22 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 159,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 81,92 Prozent angezogen.

Burkhalter war somit zuletzt am Markt 1,69 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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