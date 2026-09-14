SPI-Wert Burkhalter-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Burkhalter-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Burkhalter gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Burkhalter-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Burkhalter-Anteile bei 87,50 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 114,286 Burkhalter-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Burkhalter-Aktie auf 119,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 645,71 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 36,46 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Burkhalter eine Börsenbewertung in Höhe von 1,27 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at