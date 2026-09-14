Burkhalter Aktie
WKN DE: A1WZP3 / ISIN: CH0212255803
|Rentable Burkhalter-Anlage?
|
14.09.2026 10:03:41
SPI-Wert Burkhalter-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Burkhalter-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Burkhalter-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Burkhalter-Anteile bei 87,50 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 114,286 Burkhalter-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Burkhalter-Aktie auf 119,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 645,71 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 36,46 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Burkhalter eine Börsenbewertung in Höhe von 1,27 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Burkhalter Holding AG
|
10:03
|SPI-Wert Burkhalter-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Burkhalter-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
10.09.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
10.09.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: So steht der SPI am Nachmittag (finanzen.at)
|
10.09.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI am Mittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
08.09.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
08.09.26
|SPI-Handel aktuell: SPI fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
08.09.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
08.09.26
|Dienstagshandel in Zürich: SPI liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Burkhalter Holding AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Burkhalter Holding AG
|125,40
|-0,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid rückt näher: ATX geht mit kräftigen Verlusten aus dem Handel -- DAX schließt im Minus -- Zurückhaltung an US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach, während auch der deutsche Leitindex Verluste verzeichnete. An den US-Börsen halten sich die Anleger zurück. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.