SPI-Wert Burkhalter-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Burkhalter-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Burkhalter-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Burkhalter-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 72,40 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Burkhalter-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 138,122 Burkhalter-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 21 850,83 CHF, da sich der Wert einer Burkhalter-Aktie am 06.03.2026 auf 158,20 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +118,51 Prozent.

Insgesamt war Burkhalter zuletzt 1,68 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at