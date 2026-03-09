Burkhalter Aktie
WKN DE: A1WZP3 / ISIN: CH0212255803
|Lohnender Burkhalter-Einstieg?
|
09.03.2026 10:03:48
SPI-Wert Burkhalter-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Burkhalter-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde das Burkhalter-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 72,40 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Burkhalter-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 138,122 Burkhalter-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 21 850,83 CHF, da sich der Wert einer Burkhalter-Aktie am 06.03.2026 auf 158,20 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +118,51 Prozent.
Insgesamt war Burkhalter zuletzt 1,68 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
