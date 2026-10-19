Burkhalter Aktie
WKN DE: A1WZP3 / ISIN: CH0212255803
|Burkhalter-Anlage unter der Lupe
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19.10.2026 10:04:18
SPI-Wert Burkhalter-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Burkhalter-Investment von vor 5 Jahren verdient
Die Burkhalter-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Burkhalter-Papier bei 64,80 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Burkhalter-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,432 Burkhalter-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 907,41 CHF, da sich der Wert einer Burkhalter-Aktie am 16.10.2026 auf 123,60 CHF belief. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 907,41 CHF entspricht einer Performance von +90,74 Prozent.
Burkhalter erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,31 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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