SPI-Wert Burkhalter-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Burkhalter von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Burkhalter-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Burkhalter-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 84,70 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Burkhalter-Aktie investierten, hätten nun 11,806 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 549,00 CHF, da sich der Wert eines Burkhalter-Papiers am 06.11.2026 auf 131,20 CHF belief. Damit wäre die Investition um 54,90 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Burkhalter bezifferte sich zuletzt auf 1,40 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at