Burkhalter Aktie
WKN DE: A1WZP3 / ISIN: CH0212255803
|Burkhalter-Anlage im Blick
|
10.08.2026 10:03:54
SPI-Wert Burkhalter-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Burkhalter von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurde die Burkhalter-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Burkhalter-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 149,20 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 CHF in die Burkhalter-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,670 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 07.08.2026 92,36 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 137,80 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 7,64 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Burkhalter bezifferte sich zuletzt auf 1,47 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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