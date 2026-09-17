BVZ Aktie

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WKN: 924111 / ISIN: CH0008207356

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Rentabler BVZ-Einstieg? 17.09.2026 10:03:26

SPI-Wert BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BVZ-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in BVZ-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die BVZ-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 505,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das BVZ-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,980 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 049,50 CHF, da sich der Wert einer BVZ-Aktie am 16.09.2026 auf 1 540,00 CHF belief. Mit einer Performance von +204,95 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von BVZ betrug jüngst 306,17 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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