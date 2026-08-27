BVZ Aktie
WKN: 924111 / ISIN: CH0008207356
|Performance unter der Lupe
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27.08.2026 10:03:21
SPI-Wert BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BVZ-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Die BVZ-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die BVZ-Aktie an diesem Tag bei 1 030,00 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,971 BVZ-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 475,73 CHF, da sich der Wert eines BVZ-Anteils am 26.08.2026 auf 1 520,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 47,57 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von BVZ belief sich zuletzt auf 303,97 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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