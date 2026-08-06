SPI-Wert BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BVZ von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen BVZ-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades BVZ-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 840,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die BVZ-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,190 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 011,90 CHF, da sich der Wert eines BVZ-Anteils am 05.08.2026 auf 1 690,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 101,19 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von BVZ belief sich zuletzt auf 335,48 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at