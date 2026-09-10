BVZ Aktie

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WKN: 924111 / ISIN: CH0008207356

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BVZ-Investition im Blick 10.09.2026 10:03:55

SPI-Wert BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BVZ von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen BVZ-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das BVZ-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der BVZ-Anteile betrug an diesem Tag 750,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,133 BVZ-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1 550,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 206,67 CHF wert. Damit wäre die Investition 106,67 Prozent mehr wert.

Alle BVZ-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 292,16 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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