BVZ Aktie
WKN: 924111 / ISIN: CH0008207356
|BVZ-Investition im Blick
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10.09.2026 10:03:55
SPI-Wert BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BVZ von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das BVZ-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der BVZ-Anteile betrug an diesem Tag 750,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,133 BVZ-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1 550,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 206,67 CHF wert. Damit wäre die Investition 106,67 Prozent mehr wert.
Alle BVZ-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 292,16 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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