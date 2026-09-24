BVZ Aktie

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WKN: 924111 / ISIN: CH0008207356

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Langfristige Investition 24.09.2026 10:03:25

SPI-Wert BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BVZ von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen BVZ-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die BVZ-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die BVZ-Aktie an diesem Tag 1 040,00 CHF wert. Bei einem BVZ-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,615 BVZ-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 192,31 CHF, da sich der Wert eines BVZ-Anteils am 23.09.2026 auf 1 580,00 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 51,92 Prozent.

Der Börsenwert von BVZ belief sich jüngst auf 317,09 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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